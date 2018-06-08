РИАМО - 8 июн. Водителям в Москве не следует оставлять свой автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями в условиях грозы и сильного ветра в пятницу, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский паркинг‏».

«Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательнее на дорогах! Сегодня в столице дождь, гроза, порывы ветра до 19 метров в секунду. Не паркуйте свой автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели порекомендовали москвичам быть осторожными на улице в пятницу из-за грозы и сильного ветра с порывами до 19 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в столице может выпасть до 8 миллиметров осадков, что составляет чуть более 10% от месячной нормы.