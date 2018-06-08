РИАМО - 8 июн. В столице задержали министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста по подозрению в повреждении автомобиля, следствие ходатайствует о его аресте, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту умышленного повреждения автомобиля на юге столицы (часть 2 статьи 167 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержаны министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост и трое его соучастников», — сказала Иванова.

Она добавила, что, по версии следствия, ночью 19 марта 2018 года указанные лица, находясь вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в Москве, путем поджога совершили умышленное повреждение автомобиля марки Toyota Highlander, причинив владельцу ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Иванова уточнила, что сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.