РИАМО - 8 июн. В Москве и в Подмосковье в преддверии чемпионата мира по футболу проверили ларьки с шаурмой, в результате контрольных закупок в продукте были найдены микробные организмы, сообщил РИАМО в пятницу координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

«Мы проверили ларьки с шаурмой в Москве и в Московской области. Результаты нас огорчили. Мы взяли примерно по 10 образцов в Москве и Московской области, ни один результат не отображал то, что эту шаурму можно есть. В шаурме мы нашли: кишечные палочки – это самое скромное и микробные организмы, а также палочки сальмонеллы, золотистый стафилококк», - сказал Акишин.

Он отметил, что проверка ларьков с шаурмой осуществлялась в местах массового скопления людей: рядом с гостиницами, железнодорожными вокзалами и метрополитеном.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».