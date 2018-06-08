РИАМО - 8 июн. Масштабные рейды по борьбе с незаконными свалками проведут в муниципалитетах Подмосковья в ближайшее время, в ходе рейдов организаторов таких свалок планируют привлечь к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В пятницу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Пестов провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований, на котором обсуждались меры, которые принимаются для ликвидации существующих несанкционированных свалок, а также для недопущения образования новых.

«В ближайшее время органы местного самоуправления совместно со специалистами Госадмтехнадзора, правоохранительными структурами и общественными организациями проведут масштабные рейды для выявления и привлечения к ответственности организаций и частных лиц, осуществляющих сброс мусора в неположенных местах», - отмечается в сообщении.

Наиболее остро проблема с образованием несанкционированных свалок стоит в Щелковском, Воскресенском и Серпуховском районах, а также в городских округах Дмитровский и Зарайск. Главы этих муниципалитетов в ходе совещания доложили о мерах, принимаемых для их ликвидации.

С начала 2018 года на территории Московской области ликвидировано более 1,2 тысячи несанкционированных свалок и навалов мусора - в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор региона поставил задачу в кратчайший срок добиться устранения оставшихся незаконных свалок, а также наладить системную работу для недопущения их образования в будущем.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, за несанкционированный сброс мусора (в том числе из транспортных средств), предусмотрен штраф в размере 4-5 тысяч рублей для физических лиц, 30-50 тысяч для должностных лиц и 300-500 тысяч - для организаций.