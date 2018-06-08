РИАМО - 8 июн. В Париже, Ницце и Марселе с 11 по 16 июня пройдут Дни культуры Москвы, в рамках Дней культуры состоятся официальные, деловые и культурные мероприятия, в частности, выставки и концерты, говорится в сообщении пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

«Дни культуры Москвы в Париже, Ницце и Марселе пройдут с 11 по 16 июня 2018 года. Для участия в дружественных мероприятиях Французскую Республику посетит делегация правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Череминым», – отмечается в сообщении.

Стартуют Дни Москвы в Париже 11 июня с деловой конференции «Москва – мегаполис будущего». Участники форума обсудят инвестиционные возможности, достижения в сфере защиты окружающей среды, туризма, ход реализации программы реновации Москвы, двустороннее взаимодействие. Среди спикеров заявлены чрезвычайный и полномочный посол России во Франции Алексей Мешков, глава департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В рамках деловой программы Дней Москвы во Франции запланированы встречи главы ДВМС с представителями администрации Парижа, Марселя, а также мэром Ниццы Кристианом Эстрози.

Одним из ключевых мероприятий культурной программы во французской столице станут открытие в Российском духовно-культурном центре (РДКЦ) выставки московского зоопарка «Анималистика в высокой моде» и круглый стол, посвященный совместной работе Москвы и Парижа в области фэшн-индустрии.

Кроме того, в РДКЦ пройдут встречи по вопросам культурно-делового сотрудничества, поддержки русского языка, взаимодействия с российскими соотечественниками. В рамках празднования Дня России в здании посольства РФ состоится торжественный прием, концерт пианиста Кирилла Рихтера и церемония открытия выставки Дома моды известного российского кутюрье.

Дни культуры Москвы продолжатся в Ницце и Марселе, где состоятся официальные, деловые и культурные мероприятия, в частности, выставки «Московские шедевры», «Москва фестивальная», выступления кадетского музыкального корпуса. В Марселе запланировано открытие памятного знака Юрию Гагарину на острове Поля Рикара.

Завершатся Дни культуры Москвы во Франции гала-концертом музыкального коллектива Вадима Эйленкрига 16 июня в Марселе.