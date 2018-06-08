РИАМО - 8 июн. Московские учителя из 438 школ, участвующие в развитии проекта «Московской электронной школы», получают ежемесячную городскую надбавку в размере 10 тысяч рублей, сообщила директор городского методического центра Марианна Лебедева на селекторном совещании столичного департамента образования.

Лебедева отметила, что больше половины всех учителей Москвы старше 60 лет (53%) используют Московскую электронную школу. Чаще всего к ресурсам обращаются учителя старше 41 года, что составляет 68% от всех пользователей среди педагогов.

«Я благодарю всех наших учителей за то, что эти активные люди осваивают новые технологии», – сказал руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

Он пояснил, что не стоит оценивать способности людей по их возрасту, поблагодарив педагогов за активное участие в развитии и использовании цифровых инструментов электронной школы.

Возможности Московской электронной школы подразумевают доступ к базе данных сценариев уроков и электронных учебных пособий. Педагоги имеют возможность создать собственный сценарий урока для размещения в библиотеке или воспользоваться готовыми сценариями и их элементами.

Авторы самых популярных сценариев уроков получают гранты до 150 тысяч рублей. А электронный журнал и дневник позволяют родителям, учителям и администрации школы оперативно взаимодействовать друг с другом.