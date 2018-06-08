РИАМО - 8 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила построить жилой девятиэтажный дом общей площадью 26 тысяч квадратных метров на Бауманской улице в столице в рамках программы реновации, сейчас на этом месте находится автостоянка, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 8 июня 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Бауманская улица, владение 47/1 (ЦАО). Вносимые изменения позволят разместить на участке жилой дом в рамках программы реновации», - говорится в сообщении.

На участке площадью 1,04 гектара планируют возвести девятиэтажный жилой дом суммарной поэтажной площадью 26 тысяч квадратных метров. Он будет предназначен для переселения жителей района Басманный.

В настоящее время участок используется в качестве плоскостной автостоянки.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.