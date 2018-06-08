РИАМО - 8 июн. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в пятницу сообщил журналистам о том, что уйдет со своего поста и станет научным руководителем Гидрометцентра, по его словам, это правильное и справедливое решение.

«Совершенно нормальная ситуация, в связи с 70-летием и законом о науке, который говорит о том, что это самый предельный срок для директорства научно-исследовательского учреждения. На самом деле предельным сроком являются 65 лет, но в определенных случаях продлевается до 70. <…> Я с 14 июня буду работать в должности научного руководителя Гидрометцентра России», - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что данное решение является «абсолютно правильным и справедливым». Его прежнюю должность займет специалист высокого уровня.

«Я знаю, конечно, (кто сменит - ред.), но я думаю, что правильнее задать вопрос руководителю Росгидромета. Действительно: очень достойный специалист будет возглавлять Гидрометцентр. По-настоящему классный, имеющий два образования — и метеорологическое, и математическое. Разбирается во всех технологических, научных, информационных аспектах. Гидрометцентр будет жить очень уверенно», - отметил Вильфанд.

Он добавил, что новый директор Гидрометцентра РФ уже работает в ведомстве.