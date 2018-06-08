РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 июн. Делегация подмосковных Котельников из состава молодежных организаций городского округа отправилась на зональный этап слета «Я – гражданин Подмосковья» в Коломну, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Зональный этап молодежного слета «Я - гражданин Подмосковья» пройдет в июне. Будет организовано три смены по различной тематике. Первая, с 8 по 11 июня, будет посвящена спорту, здоровому образу жизни и экологии. Также пройдут смены по волонтерству, патриотике, молодежному самоуправлению и другим направлениям.

«Сегодня (8 июня - ред.) делегация молодежи из нашего городского округа отправилась на зональный этап слета «Я – гражданин Подмосковья». В состав вошли 11 человек. В их числе лидеры общественных молодежных организаций округа, студенты филиала «Котельники» государственного университета «Дубна», представители молодежного парламента. Мероприятие проходит в Коломне», - сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что на протяжении трех дней ребята будут повышать свою квалификацию в одном из пяти направлений. Это businesscamp,#яволонтерМО, медиасфера, lifestyle, арт-кластер.

«Приятно, что наша молодежь активна и стремится к самосовершенствованию. Ребята участвуют в проектах и различных мероприятиях не только городского округа, но и Московской области», - подчеркнул Булгаков.

Цель подобных слетов – создать условия, при которых любой молодой человек и команда молодых людей могут продемонстрировать свои таланты и проекты, найти единомышленников, получить общественную и государственную поддержку.

Молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» пройдет традиционно в Егорьевске с 9 по 29 июля. В этом году будет шесть образовательных направлений — «Арт-кластер» для творческих людей, «Активный гражданин» для студентов и активистов, Business Camp для предпринимателей и новаторов, «Медиасфера», Lifestyle – для спортсменов, экологов и приверженцев здорового образа жизни, а также отдельный кластер под названием «Я волонтер». По каждому из направлений молодежь может не просто обсудить свои проекты, но и презентовать их.