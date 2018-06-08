РИАМО - 8 июн. Прогностическую карту предупреждений для 11 городов-участников чемпионата мира по футболу - 2018 опубликовали сайте Гидрометцентра РФ, сообщил журналистам в пятницу директор центра Роман Вильфанд.

«Прогноз доступен на русском и английском языках на сайте meteounfo.ru. Здесь можно посмотреть почасовой прогноз опасных явлений на ближайшие 48 часов городах-участниках чемпионата мира по футболу - 2018», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что данная карта существует для всех субъектов Федерации, но для удобства болельщиков информация о возможных опасных явлениях в городах, где состоятся матчи мундиаля, собрана воедино.

«На карте цветом обозначена степень интенсивности опасных явлений, а также условные обозначения для самих явлений», - добавил глава Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».