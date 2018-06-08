РИАМО - 8 июн. Четыре здания – лабораторный и административно-учебный корпуса, виварий и общежитие – могут построить для Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Москве, соответствующие изменения одобрила Градостроительно-земельная комиссия столицы, говорится в сообщении и пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 8 июня 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Оранжерейная, владение 21/23 (ВАО) для нового строительства», - отмечается в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположены административное здание и общежитие ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» общей площадью 3850 квадратных метров.

«На территории учреждения инвестор планирует построить лабораторный корпус на 7,6 тысячи квадратных метров и административно-учебный площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, здесь могут возвести виварий на 1,8 тысячи квадратных метров и общежитие площадью 1,5 тысячи квадратных метров», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Таким образом, по его словам, в результате нового строительства общая площадь зданий ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» может увеличиться почти до 17 тысяч квадратных метров.

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория основана в ноябре 1943 года как Научно-производственная лаборатория по борьбе с болезнями молодняка сельскохозяйственных животных. Свое нынешнее наименование учреждение получало в марте 1994 года. ФГБУ находится в ведении Россельхознадзора.