РИАМО - 8 июн. Стартовый дом общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров планируется построить на улице Академика Королева в Северо-Восточном административном округе столицы в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города по адресу: улица Академика Королева, владение 21 для нового строительства», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, изменения предусматривают разделение данного земельного участка на две территориальные зоны площадью 2,3 гектара и 1,4 гектара.

В будущем в рамках первой территориальной зоны планируется возвести современный жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить свыше 86 тысяч квадратных метров.

В пределах второй зоны планируется построить стартовый дом для переселения жителей района Марфино, участвующих в программе реновации. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить свыше 39 тысяч квадратных метров.

«Проект изменений в правила землепользования будет вынесен на публичные слушания», – заключил Тимофеев.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.