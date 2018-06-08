РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В парке «Пехорка» подмосковной Балашихи 21 июня пройдет открытие летнего кинотеатра и показ фильма «Танки», сообщил в пятницу глава городского округа Сергей Юров.

«Совместно с «Мособлкино» 21 июня мы проведем в парке «Пехорка» открытие летнего кинотеатра и показ фильма «Танки»», - сказал Юров.

Он добавил, что на показе будут присутствовать актеры и режиссер фильма.

Действие фильма «Танки» режиссера Кима Дружинина разворачивается в 1940 году. Картина рассказывает приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 в Москву с целью утвердить производство новых танков. Пройдя череду опасных приключений, герои доказывают превосходство Т-34.

В апреле 2018 года в парке «Пехорка» приступили ко второму этапу реконструкции, в рамках которого ведется строительство 300-метровой набережной из лиственницы на сваях. Также здесь появятся шезлонги, павильоны лодочной станции, вейк-станция, кафе, территория для выгула собак и спортивные площадки.