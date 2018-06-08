РИАМО - 8 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за заморозков с 22 часов пятницы и до 6 утра 9 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 8 часов с 22:00 пятницы.

«Желтый» уровень опасности с вечера пятницы также объявили на территории Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

В Подмосковье и Москве 9 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью составит плюс 2-6 градусов, днем — 12-14.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение в регионе на 9 июня из-за заморозков, температура ночью и утром в Подмосковье может опуститься до минус 2 градусов.