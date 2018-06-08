РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В парке Виктора Талалихина в Подольске планировали транслировать в режиме онлайн 19 матчей чемпионата мира по футболу-2018 и финал, но мероприятия отменили в целях безопасности, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по культуре и туризму администрации горокруга.

«В связи с принятыми в стране повышенными мерами безопасности на время проведения ЧМ-2018 по футболу, все массовые мероприятия с 14 июня по 15 июля ограничили. Трансляции в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина отменяются», – сказал сотрудник.

Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.