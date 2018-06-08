РИАМО - 8 июн. Около 250 человек приняли участие в аукционах по аренде коммерческой недвижимости из казны Москвы с начала 2018 года, самой популярной у арендаторов оказалась недвижимость в Северном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Северный административный округ – самый востребованный, на открытых торгах реализовано 17 объектов, на втором месте ЮАО (Южный административный округ – ред.) – 16 объектов. Тройку лидеров замыкает ЮВАО (Юго-Восточный административный округ – ред.), где реализовано 14 объектов», – говорится в сообщении.

В текущем году около 250 человек приняли участие в аукционах по аренде коммерческой недвижимости из казны столицы, 75% участников на городских торгах – представители среднего и малого бизнеса.

«Активы, которые город предлагает арендовать на торгах, интересны бизнесу. В среднем на торги приходит по два-три участника. Преимущества приобретения у города – фиксированная ставка аренды, юридическая чистота сделки и многообразие выбора», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, самые конкурентные торги велись за объект площадью 230 квадратных метров, расположенный на улице Академика Миллионщикова в Южном административном округе. За аренду этой недвижимости боролись 13 участников, а превышение стартовой цены составило более 220%.

Средняя стоимость одного квадратного метра по итогам торгов составила 12,8 тысячи рублей.

В настоящее время на аукцион выставили 383 объекта аренды. Их площадь варьируется от 14,2 квадратных метра с начальной стоимостью 83 тысячи рублей до 3 492 квадратных метров с начальной ставкой аренды 39 миллионов рублей.