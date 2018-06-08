РИАМО – 8 июн. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова награждена государственной премией за достижения в гуманитарной сфере, премию ей вручат в День России, 12 июня, передает Федеральное агентство новостей.

«Российские власти по указу президента РФ Владимира Путина присудили госпремию главе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой за достижения в гуманитарной сфере. Об этом в пятницу объявил советник президента Владимир Толстой, зачитывая текст указа», – отмечается в сообщении.

Вручение награды состоится в Кремле 12 июня, когда страна будет праздновать День России.

Доктор искусствоведения Ирина Антонова была директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 1961 года. Она возглавляла ГМИИ в течение 52 лет, а после отставки в 2013 году назначена на должность президента музея.

Антонова является ведущим специалистом по итальянской живописи эпохи Возрождения, лауреатом Государственной премии России (1995) и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2012 году Антонова была удостоена премии «За выдающийся вклад в сохранение и развитие российской культуры».