РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 июн. Занятия верховой ездой для детей провели в подмосковных Котельниках на базе спортивной школы олимпийского резерва «Белка», их посетили 115 воспитанников летнего оздоровительного лагеря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В спортивной школе олимпийского резерва «Белка» для 115 ребят, которые посещают летний лагерь в первой школе, провели экскурсию в конно-спортивном клубе. Также прошли фотосессия и уроки верховой езды, вольтижировка – гимнастика на лошади», - сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что детям показали различные породы лошадей, в том числе арабскую, карачаевскую, голштинскую и другие.

«Экскурсию, а также занятия по верховой езде для детей провели тренеры. Всего конно-спортивный клуб посетят более 300 детей, которые посещают школьные лагеря», - пояснил Булгаков.

Он отметил, что 9 июня экскурсию в спортивной школе «Белка» проведут для детей из школы №2, на базе остальных образовательных учреждений пройдут различные активные мероприятия. В городском округе Котельники продолжается летняя оздоровительная кампания, организованная на базе школ города. Их посещают более 300 детей, для которых ежедневно организуют различные мероприятия.