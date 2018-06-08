РИАМО - 8 июн. На июньские праздники в Московском регионе прохладная погода сменится незначительным потеплением, вслед за которым придут небольшое похолодание и кратковременные дожди, сообщил журналистам в пятницу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Москве и сопредельных областях погода будет изменчивая. Температура будет ниже нормы на 2-3 градуса. Сегодня ночью прогнозируем 4-6 градусов в Москве, в области от 2 до 7 градусов, местами даже заморозки не только в Московской области, но и сопредельных областях - Владимирской, Ивановской, Костромской», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу в дневные часы облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, наиболее сильные и интенсивные осадки.

«Существенных и значительных осадков завтра уже не ожидается, это приятная информация. Но температура вряд ли обрадует, всего 14-15 градусов. 10 июня потеплее, примерно до 15-16 градусов, по области до 19 градусов. 11 июня до 16-18 градусов, даже до 19 градусов на юге и востоке Московской области», - уточнил Вильфанд.

По его словам, 12 и 13 июня в столице ожидается вполне «нормальная летняя погода», ночью 7-8 градусов, днем 19-24 градусов, что вполне комфортно.

«Такое потепление все-таки непостоянно, уже на следующий день небольшое похолодание: днем 15-20, это будет сопровождаться дождливой погодой, поскольку фронт проходит. Дело в том, что над Европейской территорией установилась хорошо выраженная атмосферная ложбина, над средним уровнем атмосферы мешок низкого давления. Обычно, когда мы говорим о стационарной и долго длящейся погоде, имеется ввиду антициклональная погода, а тут циклоническая циркуляция очень долго. Это повод для исследований», - подчеркнул Вильфанд.

Он уточнил, что в праздничные и выходные дни погода будет переменчивой, с незначительным потеплением и кратковременными осадками.

«На территории Европейской России в течение ближайших дней очень высокие температуры ждать не стоит, очень жаркой погоды ждать не стоит в высоких и умеренных широтах Европейской части страны», - добавил Вильфанд.

Он отметил, что очень высокие температуры отмечаются в Кавказском и Южном округах страны.

«Весна в целом на территории России была близка к средним многолетним значениям. В прошлом году была ситуация несколько другая, на Европейской территории России температура в весенние месяцы была существенно ниже нормы», - отметил Вильфанд.

По его словам, весной погода на Европейской территории была весьма комфортной, на Азиатской территории в средних и высоких широтах - холодной.

«В южных районах Азиатской территории ранняя пожароопасность наблюдалась, условия соответствовали четвертому и пятому классам пожарной опасности. Но сами пожары возникали не из-за этих условий, а из-за деятельности человека. Негативным образом антропогенный фактор сказывается, поджигают траву», - заключил Вильфанд.