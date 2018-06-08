РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 8 июн. Впервые сельские молодежные игры пройдут в городском округе Орехово-Зуево 10 июня, сообщается на странице комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В программе игр: гиревой спорт, городки, перетягивание каната, настольный теннис, армрестлинг, легкоатлетическая эстафета», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 11:00. Адрес проведения игр: городской округ Орехово-Зуево, деревня Демихово, проезд Спортивный, дом №2.