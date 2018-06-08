РИАМО - 8 июн. В Московской области безработные женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, могут получить материальную помощь для открытия собственного бизнеса, говорится в материале министерства социального развития Подмосковья, который имеется в распоряжении РИАМО.

Открытие собственного дела позволяет женщинам с детьми-дошкольниками реализоваться и в семье, и в карьере, поскольку самозанятые имеют возможность организовать для себя наиболее удобный график, отметили в ведомстве.

«Следует отметить, что реализация проекта собственного дела требует от будущего предпринимателя не только определенных знаний и умений, но и стартового капитала. В этом гражданам может помочь Государственная служба занятости населения Московской области, которая оказывает не только информационную, но и материальную поддержку в открытии собственного дела гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – говорится в материале.

Например, в 2017 году в Московской области 433 безработных жителя получили помощь для реализации свои бизнес-планов. Более четверти из них составили женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.

При государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского хозяйства) любой безработный гражданин может получить единовременную финансовую помощь на организацию самозанятости в размере 58,8 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере не более 7,5 тысяч рублей на подготовку документов для соответствующей госрегистрации.

Получить материальную помощь можно на следующих условиях: заявитель должен быть старше 18 лет, зарегистрирован в качестве безработного в центре занятости населения по месту жительства. Обязательным является наличие бизнес-плана на создание собственного дела и государственная регистрация в качестве юридического лица, ИП либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

«На первый взгляд кажется, что начать зарабатывать, получив предусмотренную единовременную финансовую помощь, невозможно. Однако стоит подумать, какие имеющиеся ресурсы помогут продвинуть собственное дело», – подчеркнули в министерстве соцразвития.

Крепкой базой для построения бизнеса служат известное имя и хорошая репутация. Если гражданин, будучи наемным сотрудником, успел заслужить признание той аудитории, для которой собирается работать в дальнейшем, то это означает, что у него уже есть база клиентов, с которыми он может работать.

Основой, на которой с бюджетом в 58,8 тысячи рублей реально построить бизнес, могут стать также особые умения и активная позиция – примером служит история Алины из Дмитрова. До регистрации в качестве ИП опыта работы у Алины не было, однако было желание найти занятие по душе в родном городе и участвовать в его развитии. После рождения ребенка девушка организовала собственный детсад «РастемКа», двери которого распахнулись в 2015 году. Сначала садик располагался в загородном доме Алины, а сегодня на территории городского округа работают уже два филиала.

Узнать более подробно об условиях предоставления государственной услуги по организации самозанятости можно в центрах занятости населения, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства социального развития Московской области: msr.mosreg.ru.