РИАМО - 8 июн. В Московской области с апреля проходят зональные этапы молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» (мини-ЯГП), в пятницу, субботу и воскресенье мини-ЯГП пройдут подмосковных Кашире и Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций.

«С 8 по 10 июня мини-ЯГП пройдут в Коломенском городском округе, где соберется молодежь из городских округов Бронницы, Жуковский, Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Люберцы, Коломна, и в Кашире, куда приедет молодежь из Серпуховского муниципального района и городских округов Кашира, Озеры, Протвино, Пущино, Серпухов, Ступино, Чехов», – говорится в сообщении.

Как пояснила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, зональные этапы форума «Я - гражданин Подмосковья» – это образовательная платформа для обсуждения актуальных вопросов Московской области для активной молодежи Подмосковья. Участники форума – позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, в силах которой менять мир вокруг к лучшему.

«Форумы дают возможность получить уникальные знания, новые знакомства, встретиться с профессионалами своего дела и создать проекты, которые будут реализованы в Подмосковье. В осуществлении проектов, занявших первые места на зональных этапах форума, поддержку окажут общественные организации и муниципалитеты Московской области. А лучшие проекты, представленные на большом ЯГП летом, будут апробироваться на территории всей Московской области», – подчеркнула Плещева.

По словам программного директора форума Дениса Исмакова, в этом году форум проходит в новом формате, особое внимание организаторы – Главное управление социальных коммуникаций Московской области – уделили «Чемпионату кейсов». Это универсальная платформа для развития навыков и получения опыта, соревнование по решению актуальных задач, которые реализуются совместно с представителями власти, бизнеса, общественных организаций Московской области.

«В финале чемпионата эксперты выберут победителей, помогут им в реализации проекта и выведут выигравшую команду на грантовый конкурс», – добавил Исмаков.

Каждый день зональных ЯГП будет насыщен важной и актуальной информацией, которая в дальнейшем позволит ребятам развивать свои проекты и создавать новые. Перед участниками выступят: Дарья Белоусова – генеральный директор Ассоциации молодежных медиа; Глеб Балахонов – руководитель всероссийского проекта «День тренингов»; Анна Шопен – координатор движения «РазДельный Сбор»; Елена Филимонова – руководитель общественной организации «Наша забота», а также федеральные тренеры-технологи, представители общественных организаций и эксперты других конкурсов.