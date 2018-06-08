РИАМО - 8 июн. Свыше 200 тысяч различных объектов на территории Подмосковья привели в порядок за пять лет по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в пятницу руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, количество объектов, приведенных в надлежащее состояние, составляло более 34 тысяч в 2013 году, а в 2017 году число реконструированных и облагороженных объектов превысило 47 тысяч. При этом за пять месяцев 2018 года в порядок уже привели 16,8 тысячи объектов.

«По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области на территории региона приведено в порядок более 212 тысяч объектов внешнего благоустройства. По многим вопросам внешнего облика городов и поселков произошел настоящий прорыв. Заметно преобразились фасады зданий, внутридворовые проезды, наружное освещение, места общественного отдыха. Стали появляться новые парки и пешеходные зоны с обилием скульптур, малых архитектурных форм, развилась инфраструктура для детского досуга», – сказала Витушева.

В зоне пристального внимания ведомства также находятся полосы отвода автомобильных и железных дорог, территории, прилегающие к промышленным предприятиям, садовые некоммерческие товарищества (СНТ), кладбища, мемориальные комплексы. К участию в регулярных рейдах были привлечены сотни волонтеров и внештатников, добавила руководитель Госадмтехнадзора Московской области.