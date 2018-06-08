РИАМО – 8 июн. Курс евро по отношению к российской валюте на 9 июня увеличился на 72 копейки и составил 73,79 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на субботу, вырос на 72,3 копейки, до 73,79 рубля. Курс доллара увеличился на 85,55 копейки, до 62,66 рубля», – следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 79,59 копейки, составив 67,67 рубля.

Индекс Московской биржи снизился на 0,15% и составил 2312,6 пункта. Индекс РТС просел на 1,03%, до 1165,65 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,71%, до 76,77 доллара за баррель.