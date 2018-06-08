РИАМО - 8 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подал заявление на участие в выборах градоначальника в качестве самовыдвиженца, чтобы, в том числе, услышать пожелания и наказы жителей столицы.

«Сегодня подал заявление на участие в выборах мэра. Выдвигаться решил не от партии, а от москвичей путем сбора подписей», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что принял такое решение, во-первых, потому что считает должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической.

«Во-вторых, мэр должен слышать мнения и учитывать настроения горожан самых разных политических взглядов. В-третьих, сбор 36 тысяч подписей дает хорошую возможность услышать пожелания и наказы москвичей», — уточнил Собянин.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от «Яблока» определит исполком бюро партии в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович, отказался выдвигаться. КПРФ же выбрала Владимира Кумина своим кандидатом.