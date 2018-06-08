РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В микрорайоне Дубровицы Подольска жители пожаловались активистам территориального общественного самоуправления на незаконную торговлю овощами и фруктами, в связи с чем провели проверку, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель ТОС «Дубровицы».

«В микрорайоне Дубровицы 7 июня жители обратились к представителям ТОС «Дубровицы» с просьбой проверить, законно ли торгуют овощами и фруктами около школы. Некоторые жители успели купить неизвестную продукцию. Мы вызвали полицию, которая выявила нарушения и оштрафовала недобросовестных лиц», - сказал представитель.

По его словам, на продукцию не были предоставлены соответствующие документы. Он посоветовал жителям воздержаться от покупки непроверенных товаров непонятного качества.