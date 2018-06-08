РИАМО - 8 июн. Власти Москвы перевели объект культурного наследия «Садовый павильон», находящийся на переулке Сивцев Вражек, на льготную ставку аренды, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«В рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» департамент городского имущества города Москвы перевел объект культурного наследия «Садовый павильон с садом, 1911 года, архитектор К.В.Буров» на льготную ставку аренды. Объект находится по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 42, строение 5», – говорится в сообщении.

Менее чем за год арендатор ООО «Альфа-Групп» провел полный комплекс ремонтно-реставрационных работ и вернул зданию исторический облик, выполнив условия договора аренды. Департамент оформил с инвестором дополнительное соглашение об установлении ставки арендной платы по договору в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Соглашение подписано и направлено на регистрацию в Росреестр, отмечается в материале.

«За пять лет инвестор должен провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Льготная стоимость найма начинает действовать только после того, как зданию вернут его исторический облик. Срок аренды отреставрированного объекта по программе составляет 49 лет», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что целью программы является привлечение инвесторов к реставрации памятников архитектуры в Москве. Все объекты реализуются на открытых торгах.

Теперь инвестор сможет арендовать отреставрированный садовый павильон по ставке 1 рубль за квадратный метр в год вплоть до 2066 года.