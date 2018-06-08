РИАМО - 8 июн. Воробьевы горы будут недоступны для автомобилистов 10 июня из-за подготовки к чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 планируется проведение проверки готовности инфраструктуры фестиваля болельщиков FIFA.

«Десятого июня в рамках репетиции планируется организация предварительного транспортного периметра путем введения ограничений», – говорится в сообщении.

Перекрытие движения улица Косыгина (от разворота в районе дома 30, строение 3 по улице Косыгина до разворота в районе дома 28 по улице Косыгина); Университетский проспект (от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта); Мичуринский проспект (от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» в сторону улицы Косыгина до Университетского проспекта); улица Лебедева (от Университетского проспекта до улицы Академика Самарского); съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улице Академика Хохлова, а также съезда на улицу Колмогорова.

На следующих улицах будет ограничено движение водителей, у которых не будет пропуска: улица Косыгина (от проспекта Вернадского до разворота в районе дом 28 по улице Косыгина, а также от Мичуринского проспекта до разворота в районе дома 30, строение 3 по улице Косыгина); улица Лебедева (от Ломоносовского проспекта до улицы Академика Самарского); улица Менделеевская (от Ломоносовского проспекта до Университетского проспекта).

«Изменения будут действовать с 8:00 до 23:00 (10 июня – ред.). Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков, а также заранее планировать свои поездки с учетом ограничений», – добавляется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».