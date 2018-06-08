РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Жители подмосковных Люберец 9 июня могут посадить деревья в поселении Малаховка в рамках экологической акции «Чистота – залог здоровья», сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Девятого июня в 14:00 приглашаем в КДЦ «Союз» принять участие в экологической акции «Чистота – залог здоровья», посвященной Всемирному Дню окружающей среды. В этот день будет проведено мероприятие по озеленению территории КДЦ: посадке деревьев или цветов. Также уберем с прилегающей территории мусор», – говорится в сообщении.

Цель акции – привить чувство любви ко всему живому на Земле, расширить и углубить знания об окружающей среде.

«Главное – напомнить людям, особенно подрастающему поколению, что каждый может внести свою лепту в дело по защите окружающей среды, позаботиться о нашей общей планете и безопасном зеленом будущем мира», – добавляется в сообщении.

Посадка будет проходить по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8(495)501-41-88.

С 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный день окружающей среды отмечается во многих европейских странах. В 2007 году указом президента Российской Федерации был утвержден День эколога, который отмечается в нашей стране во Всемирный день окружающей среды 5 июня.