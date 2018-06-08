РИАМО - 8 июн. Сезон половодья в России подошел к концу, он прошел без серьезных проблем, а для лета характерны интенсивные паводки в руслах горных рек, сообщил журналистам в пятницу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Закончилась весна, заканчивается первая декада июня. Половодье на территории нашей страны прошло спокойно. Ничего особенного и экстраординарного не произошло, что соответствует расчетам», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что начинает спадать уровень воды, в ближайшую неделю снизится уровень воды на Дону и Волге, в Крыму «также не наблюдается проблем». Относительно сложная ситуация наблюдается на реке Оби, где половодье проходит «в несколько слоев», что связано с разными фазами таяния снега. Это может немного подтопить дачные участки у Новосибирска.

«Сложная ситуация в Якутии, на Колыме, где около 10 дней уровень воды превышает опасные отметки», - отметил Вильфанд.

По его словам, для приближающегося лета характерны интенсивные паводки в руслах горных рек.