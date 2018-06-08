РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Надземный пешеходный переход начали устанавливать на 22 километре Горьковского шоссе в Балашихе около остановки «Леоново» в ночь на пятницу в рамках второго этапа реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В ночь на 8 июня на 22 километре Горьковского шоссе было установлено пролетное строение надземного пешеходного перехода весом 50 тонн и длиной 45 метров. При его установке были задействованы 40 рабочих и механизаторов, кран и манипуляторы. Полностью завершить работы по сооружению надземного перехода мы планируем до конца августа», - сказал главный инженер ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Сергей Серба.

Он добавил, что сейчас рабочие монтируют крышу перехода из поликарбоната. Кроме того, пешеходный переход будет оборудован лестничными сходами, а также лифтами и пандусами для маломобильных групп населения.

В рамках второго этапа реконструкции Горьковского шоссе с 21 по 30 километр будут построены три разворотные петли, четыре пешеходных перехода, установлены шумозащитные, экраны и автоматизированная система управления дорожным движением, а также устроены автобусные остановки и пешеходные дорожки.