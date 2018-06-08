РИАМО - 8 июн. Более 950 жителей Подмосковья, из них почти 270 детей обратились за медицинской помощью после укусов клещей за неделю с 1 по 7 июня, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю (1-7 июня – ред.) в медицинские организации Московской области обратилось 954 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 268 детей. По состоянию на 7 июня против клещевого энцефалита всего вакцинированы 2 967 человек, в том числе 676 детей», – говорится в сообщении.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.

По состоянию на 7 июня проведены лабораторные исследования 3 752 клещей, в том числе 3 260, присосавшихся к людям. Обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 10,73% (403); гранулоцитарного анаплазмоза человека в 1,83% (69); моноцитарного эрлихиоза человека в 0,16% (шесть случаев).

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводятся акарицидные обработки. Площадь обработок составила 2 055 тысячи гектаров.

«Эпидемиологическая ситуация за инфекциями, передающимися через укусы клещей, остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», – заключается в сообщении.