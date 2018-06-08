РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске 9 июня состоится награждение 50 судебных приставов Подмосковья, мероприятие приурочено ко Дню России, сообщил представитель пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Девятого июня состоится торжественное построение, на котором 50 сотрудникам и ветеранам Федеральной службы судебных приставов, внесшим значительный вклад в развитие службы, вручат благодарности и медали: «За заслуги», «150 лет основания ФССП», «За службу», – сообщил представитель службы.

Праздничное мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 8.