РИАМО - 8 июн. Жилой дом на 156 квартир достроили в подмосковном Одинцове, объект относился к числу долгостроев компании «СУ-155», довести строительство до конца смог застройщик ООО «МосОблИнвестСтрой», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома (корпус 4) в микрорайоне 8 города Одинцово. Этот дом является одним из недостроенных объектов компании «СУ-155», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этот дом является одним из недостроенных объектов компании «СУ-155». Финансирование завершения строительства указанного объекта осуществлял банк-санатор «Российский капитал».

В достроенном односекционном 27-этажном корпусе 156 квартир, среди которых 52 однокомнатных, 52 двухкомнатных, 52 трехкомнатных. Площадь здания составляет 13,35 тысячи квадратных метров, площадь квартир – 9410 квадратных метра. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Застройщиком объекта выступил ООО «МосОблИнвестСтрой». Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома завершится 29 июня.

Как сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.