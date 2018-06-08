РИАМО - 8 июн. Управляющая компания из подмосковного Павловского Посада очистила чердак и привела в порядок подъезд по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного органа.

Ранее в ходе проверки многоквартирного дома на улице Герцена, 18, жилищные инспекторы зафиксировали наличие строительного и бытового мусора на чердаке, а также многочисленные разрушения окрасочного и штукатурного слоя стен и потолка в одном из подъездов.

«По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного ведомства исполнено в полном объеме и в установленные сроки. На чердаке дома навели порядок, в местах разрушений окрасочный и штукатурный слои были восстановлены», – сообщил глава Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Он добавил, что в отношении управляющей организации АО «УК «Жилой дом»» составлен протокол об административном правонарушении. На компанию наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.