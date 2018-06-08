РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В пятницу в Балашихе открылся фестиваль молодежного творчества, его украсили свыше 10 тысяч воздушных шаров, сообщила организатор фестиваля, руководитель автономной некоммерческой организации «Соцкультцентр» Юлия Досковская.

«Сегодня (8 июня – ред.) в рамках фестиваля молодежного творчества мы проводим первый в России интерактивный «Улетный фест». Такого в нашей стране еще ни разу не было. В общей сложности мы надули более 10 тысяч шаров», – сказала Досковская.

«Улетный Фест» стал частью фестиваля молодежного творчества «Арт-школа». Его организатором выступило главное управление социальных коммуникаций Московской области. Фестиваль открыл глава Балашихи Сергей Юров.

«В 2018 году заканчиваем реконструкцию парка «Пехорка», на базе которого размещены площадки сегодняшнего фестиваля. Очень приятно, что впервые в России этот фестиваль проходит на территории Балашихи. Надеюсь, что этот фестиваль будет проходить в Балашихе регулярно», – сказал Юров.

Глава муниципалитета поблагодарил организаторов фестиваля воздушных шаров «Улетный Фест». Он добавил, что на него приехали гости со всей Московской области. От правительства Подмосковья организаторов и участников фестиваля поприветствовал заместитель начальника главного управления социальных коммуникаций Московской области Валерий Шуткин.

«Это праздник для всего Подмосковья. Сегодня (8 июня – ред.) работает много интерактивных площадок. Здесь мы открываем лето 2018 года. Спасибо за то, что вы делаете, за неравнодушие к Московской области. Успехов вашему фестивалю», – сказал Шуткин.

В ходе фестиваля колонна участников в костюмах из воздушных шаров прошла по площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ляпкина и территории парка «Пехорка». Парад возглавил художник Андрей Бартенев. В парке были подготовлены скульптуры из шариков, фотозоны и мастер-классы. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек.