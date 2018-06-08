РИАМО – 8 июн. Сбербанк с 9 июня снижает базовые ставки по ипотечным кредитам до 9,1%, также до конца августа будет проходить акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 процентных пункта для кредитов с суммой от 3,8 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».

«Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием, чтобы анонсировать приятную меру - с завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промоакцию», - сказал глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

В сообщении Сбербанка по снижению ставок отмечается, что речь идет об ипотечных кредитах при покупке жилья на первичном рынке.

По словам Грефа, для зарплатных клиентов банка базовая ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1%, для всех других клиентов - до 9,4%. Диапазон снижения базовых ставок, отмечается в сообщении, составит 0,3-0,5 процентных пункта, в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Помимо этого, до конца августа будет проходить акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 процентных пункта для кредитов с суммой от 3,8 миллиона рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

«Приятная новость, что до конца августа будет действовать акция и мы впервые опускаем базовую ставку ниже 9%. 8,7% - это та ставка, которую смогут получить зарплатные клиенты. Самые низкие ставки можно получить по нашим совместным программам с застройщиками. Эти ставки уже опустились до 7% и ниже 7% - 6,7% - для наших зарплатных клиентов», - добавил Греф.