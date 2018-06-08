РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Художница из подмосковной Балашихи Юлия Качимская подарила главе городского округа Сергею Юрову картину на фестивале «Улетный Фест» в парке «Пехорка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Картину художница написала прямо во время фестиваля.

«Я рисую маслом портреты на заказ. На картине изображен хоккеист. Картину я рисовала и кисточками, и руками. Думаю, что Сергею Геннадиевичу она понравилась. Я слышала, что он увлекается хоккеем», - сказала Качимская.

Она добавила, что хоккейная тематика была выбрана не случайно – двое ее сыновей занимаются хоккеем в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

«Эту картину мы обязательно повесим в нашей администрации», - сказал Юров.

Он поблагодарил художницу за подарок и пожелал ей успехов.

Фестиваль воздушных шаров «Улетный Фест» впервые прошел в Балашихе. Он состоялся в рамках фестиваля молодежного творчества «Арт-школа». В программе представлены четыре направления: «Музыка», «Танцы», «Визуальное искусство» и «Спорт». По каждому из направлений проходят показательные выступления и презентации молодых артистов.