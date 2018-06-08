РИАМО - 8 июн. Ночью и утром 9 июня в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 2 градусов, жителям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовали не выходить на улицу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 9 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе минус 2 – 0 градусов», — говорится в сообщении.

При заморозках лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам стоит быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам также порекомендовали отказаться от лишних маневров.

Ночные заморозки в Подмосковье ожидаются в период до 11 июня включительно.

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