РИАМО - 8 июн. Компания «Аэроэкспресс» в пятницу запускает совместную акцию с китайской платежной системой UnionPay, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«В рамках акции стоимость поездки на «Аэроэкспресс» для держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной оплаты билета через турникет», – говорится в сообщении.

Предложение будет действовать для поездок в вагонах стандартного класса с июня по август 2018 года на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс».

«Платежная система UnionPay широко распространена во многих странах мира, прежде всего, в Китае, откуда ежегодно в Москву приезжают более миллиона туристов. Совместно с UnionPay мы запускаем на весь летний период акцию, которая позволит путешественникам воспользоваться привычным сервисом и добраться из московских аэропортов в город и обратно всего за 1 рубль», – сказал исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Акция продлится с 8 июня до 1 сентября 2018 года. Подробные правила действия опубликованы на сайте: www.aeroexpress.ru в разделе «Акции и спецпредложения».

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1700 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 168 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 48 странах, включая Россию.