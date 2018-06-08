РИАМО – 8 июн. Новый художественный руководитель школы Владимир Машков принял решение не завершать набор в Московскую театральную школа Олега Табакова, передает РИА Новости.

«Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый руководитель, этих ребят не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно», – сказал Машков.

По словам худрука, сейчас ему необходимо разобраться во всем, что происходит в колледже.

«Понятно, что теперь без Олега Павловича потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой», – отметил Машков.

Он также принес извинения родителям. Результаты, которые были уже показаны претендентами, будут учтены при решении вопроса о зачислении в следующем году.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.