РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. В мае в Королеве зафиксировано более 40 случаев утечки газа, все они были оперативно устранены, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

За май сотрудниками газовых служб была проведена проверка внутридомового газового оборудования в 58 многоквартирных домах. Заключено 315 договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования.

«По заключенным договорам проведено техническое обслуживание газового оборудования, выполнена замена 117 кранов. Кроме того, в мае выявлено 46 случаев утечки газа, которые были оперативно устранены на месте», - написал Даниленко.

Подать заявку на проведение техобслуживания можно в единую диспетчерскую службу (ЕДС) по телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или мобильное приложение «ЕДС Королев».