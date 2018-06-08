РИАМО - 8 июн. Избирательная комиссия Московской области разрешила открыть счета в банке территориальным избирательным комиссиям (ТИК) по выборам губернатора Подмосковья 9 сентября 2018 года, сообщила в ходе заседания в пятницу заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова.

«Мы разрешаем открывать счета. Счет в Сбербанке единый. Поэтому имея это решение, каждая территориальная избирательная комиссия в банке откроет счет», - сказала Земскова.

Согласно материалам к заседанию, территориальные избирательные комиссии Подмосковья смогут открыть счета в учреждениях ЦБ РФ, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия - в филиалах ПАО «Сбербанк России».

Мособлдума на заседании 7 июня приняла постановление, согласно которому выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре.