РИАМО - 8 июн. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области при поддержке Минпромторга РФ представило инновационную цифровую систему «Цифровой муниципалитет. Торговля и услуги», система позволяет быстро проверить законность любого объекта этой сферы – магазина, киоска, кафе или парикмахерской, говорится в сообщении пресс-службы Минпотребрынка Подмосковья.

Систему «Цифровой муниципалитет. Торговля и услуги» представили 7 июня в рамках Недели российского ритейла на конференции «Стратегия развития торговли как новая парадигма восприятия отрасли», в которой участвовали министерство промышленности и торговли РФ, Ассоциация малоформатной торговли, другие профильные ассоциации, Союз независимых сетей России и Газпромбанк.

«Мы презентовали инновационную для Российской Федерации систему – первую цифровую муниципальную систему «Электронный цифровой муниципальный реестр объектов потребительского рынка и услуг». На данный момент по пилотному Одинцовскому муниципальному району внесено более 1,5 тысяч объектов. Доступ к актуальной и проверенной информации о том или ином объекте, будь то магазин, киоск, рынок, ярмарка, кафе или салон красоты, возможен через сайт, а также любой современный гаджет. На все НТО нанесен уникальный QR-код, в который занесена полная информация об объекте», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Система позволяет проверить законность объекта, что исключает возможность использования различных «теневых» схем и коррупционную составляющую во взаимодействии чиновников и предпринимателей. Электронный реестр содержит актуальную информацию, которая доступна в режиме онлайн и постоянно обновляется, добавил министр.

«Цифровая платформа предусматривает возможность подключения различных социальных сервисов, программ социальных скидок, акций и тому подобного в онлайн-режиме. Система помогает ориентироваться потребителям благодаря комментариям реальных покупателей и посетителей тех или иных объектов о качестве купленного товара или предоставленной услуги. Таким образом, цифровая платформа способствует формированию прозрачной и понятной среды взаимодействия бизнеса, власти и потребителей», – пояснил Посаженников.

Как отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, система, которую представило Подмосковье, позволяет учитывать все стационарные и нестационарные объекты торговли, услуг и общественного питания на территории муниципалитета.

«Отличительная особенность этой системы в том, что она также дает возможность простому пользователю получить необходимые данные о том или ином предприятии в режиме онлайн и позволяет минимизировать взаимодействие чиновников и предпринимателей. Данный продукт стал «цифровой картой» и для бизнеса, который получил удобный инструмент для анализа текущей ситуации на рынке, возможность организовать взаимодействие с другими участниками рынка в целях дальнейшего развития бизнеса», – добавил Евтухов.

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, данная цифровая система является открытой прозрачной площадкой для бизнеса с множеством интерфейсов, которая позволит в будущем взаимодействовать с различными глобальными маркет-плейсами и ведомственными программами в рамках обмена данными.

«В дальнейшем подобные инструменты позволят анализировать и прогнозировать потребности и объемы реализованной продукции в рамках цифровых технологий», – подытожил Карпов.