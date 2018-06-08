РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из подмосковного Королева завоевала бронзу в составе сборной команды России на международном турнире по тхэквондо, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Международный турнир «Austria open - 2018» прошел в Вене. В нем приняли участие 800 спортсменов из Европы, Азии, Южной Америки и Австралии.

«Воспитанница СШОР «Металлист» Мария Холоднова завоевала третье место в командном выступлении на турнире», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в составе команды из России вместе со спортсменкой из Королева выступали также две представительницы Краснодарского края.