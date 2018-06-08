РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В городском округе Котельники в рамках комплексного благоустройства дворов проходит реконструкция детской игровой площадки, работы ведутся у дома №13 в микрорайоне Белая Дача, там установят новые качели, карусель и песочницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе (Котельники - ред.) приступили к реализации программы по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках которой началась реконструкция игровой площадки для детей в микрорайоне Белая Дача, у дома №13. На данной территории должны появиться игровой комплекс, качели, песочница, карусель. По периметру установят лавочки. Также проведут озеленение и устройство газона. Работы проводятся на площади порядка 900 квадратных метров», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он пояснил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы по устройству резинового покрытия на площадке для безопасности детей, а также установлены дополнительные опоры уличного освещения. Работы по благоустройству дворовой территории в микрорайоне Белая Дача должны быть завершены до 31 июля.

В 2018 году в городском округе в основной план вошло пять дворовых территорий, где проведут комплексное благоустройство. Ранее Булгаков заявил, что будет лично контролировать ход проводимых работ и совместно с жителями проверять качество ремонта дворовых территорий.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в Московской области ежегодно должно благоустраиваться 10% дворовых территорий от их общего количества.