РИАМО - 8 июн. В проекте «Активный гражданин» стартует голосование за покос травы на дворовых территория жилых домов, каждый участник сможет высказаться по наболевшему вопросу и выбрать наиболее оптимальный вариант решения, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Косить дворовые газоны или нет, и по какому регламенту? Москвичи и дворники часто развивают бурные дискуссии, пытаясь найти ответ на столь животрепещущий вопрос. Судьбу газонов вновь предстоит решить участникам проекта «Активный гражданин». Участвуйте в голосовании, привлекайте соседей и сами устанавливайте правила ухода за травой у дома», – говорится в сообщении.

Участникам голосования предстоит ответить на два вопроса. Для начала их спросят: «Как необходимо косить траву у вашего дома?» Можно выбрать один из четырех ответов: косить траву регулярно по действующему регламенту, не косить траву в течение лета, затрудняюсь ответить, мой двор обслуживает частная управляющая компания.

Второй вопрос: «По какому адресу вы хотите сохранить/изменить подход к покосу травы?», будет доступен лишь тем, кто выбрал первый и второй варианты ответа на первый вопрос.

«Итоги голосования будут подводиться по каждому двору. Если в вашем дворе свое мнение выскажет не менее 70 человек и более 70% из них выберут вариант, отличающийся от действующего регламента, то газон в вашем дворе начнут скашивать по новым правилам», – поясняется в релизе.

Свое мнение москвичи могут высказывать в течение всего лета. Если в ходе голосования соотношение голосов изменится, то будет восстановлен действующий регламент покоса.