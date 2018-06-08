РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. Жители подмосковного Королева в течение недели решат, какое покрытие будет в кирпичном городке в Центральном парке, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу Копцик провел традиционный объезд городской территории. Проконтролировал ход строительства социальных объектов и реконструкции Центрального парка. Там руководитель администрации встретился с активистами.

«Детская площадка должна быть в первую очередь безопасной, поэтому мы оставляем все элементы кирпичного городка, но горки, проемы и прочие элементы будут приведены в соответствие нормам. Покрытие на площадке может быть или из резиновой крошки, или из песка. Предлагаю жителям самим выбрать из двух вариантов и в следующую пятницу (15 июня - ред.) снова соберемся, утвердим проект и начнем реконструкцию», - сказал Копцик.

В детском городке необходимо будет увеличить проемы, горки не должны быть прямыми, у них должен быть тормозной путь, а изготовлены они должны быть из негорючего материала. Деревянных горок в таком виде, как они существуют сейчас, не будет. Руководитель администрации предложил оставить в кирпичном городке переходы и лабиринты, а современные и безопасные горки поставить рядом. С таким предложением активисты не согласились.

Окончательный проект кирпичного городка утвердят на следующей неделе. Пожелания о покрытии площадки жители могут оставлять любым удобным способом в социальных сетях.