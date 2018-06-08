РИАМО - 8 июн. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 на территории столичного стадиона «Лужники» появилось свыше 700 карт, указателей и флагов для удобной навигации туристов и болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Помимо строительных работ по возведению новых объектов и реконструкции существующих, на территории олимпийского комплекса «Лужники» было проведено масштабное благоустройство. В частности, появилось более 700 карт, указателей и флагов для удобной навигации на территории комплекса. Они помогут москвичам и гостям столицы ориентироваться, особенно во время матчей», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он также отметил, территория комплекса будет успешно функционировать и после проведения чемпионата. В проекте заложены различные функции для последующего использования. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, реконструируется бассейн, была благоустроена набережная, в частности, организованы спуски к воде, установлены малые архитектурные формы, появились новые беговые дорожки с мягким покрытием, велосипедные маршруты.

Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, спортивный кластер ежегодно будут посещать от 4 до 5 миллионов человек.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».