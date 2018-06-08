РИАМО - 8 июн. Посетителей столичной ВДНХ оповестили о том, что в пятницу в Москве ожидаются сильные порывы ветра до 19 метров в секунду и дождь, горожан и гостей столицы призвали прятаться во время непогоды в прочных зданиях, во время усиления ветра как можно быстрее покидать лесопарковую зону, сообщается на сайте выставки.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие 1–3 часа с сохранением в течение дня и вечером 8 июня местами по Московской области и городу Москве ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 14–19 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.

Во время сильного ветра на улице нужно держаться как можно дальше от легких (временных) построек, рекламных щитов, деревьев, мачт, линий электропередачи. Кроме того, посетителей выставки призвали как можно быстрее покидать лесопарковую зону, если стихия застала их там. Жителям и гостям Москвы рекомендовали прятаться во время усиления ветра в прочных зданиях.